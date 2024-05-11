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Серебряков о «России 25»: «Любовь к сборной сильна – нас всегда великолепно принимают. Посещение парада в Туле – потрясающий момент, всем понравилось»

Команда Романа Ротенберга проводит серию матчей в рамках Лига Ставок Большого тура Сборной.  Заключительная встреча против Беларуси состоится 11 мая в Минске.

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