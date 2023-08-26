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Торнике Шенгелия набрал 16 очков и 7 подборов в победном для Грузии матче с Кабо-Верде

Торнике Шенгелия набрал 16 очков и 7 подборов в победном для Грузии матче с Кабо-Верде

Форвард сборной Грузии Торнике Шенгелия помог команде с победы стартовать на чемпионате мира-2023. В матче с Кабо-Верде (85:60) Шенгелия набрал 16 очков и 7 подборов.

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