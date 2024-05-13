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  • Борис Цыперсон
    Но надо и этих перепроверить, а лучше сразу вернуть по домам с запретом.. Ибо нефиг пользоваться левыми схемами.В Севастополе при...
  • зуфар юсупов
    Фигня какая!!! Конвейер в Москве матушке. Там считают десятками тысяч и сотнями. А вы два десятка? Дырочку сделали.В Севастополе при...
  • Natalia Ivanova
    МИД РФ пусть работает над тем, что бы наглухо закрыть приток мигрантов , а тех которые есть высылать ,не смотря на то...МИД РФ работает н...

Недобросовестные алиментщики «прославятся» на всю страну

Недобросовестные алиментщики «прославятся» на всю страну

Госдума в окончательном чтении приняла закон о создании открытого реестра неплательщиков алиментов. Открытие для публичного ознакомления сведений о задолженности выплат детям после развода, должно, по мнению законодателей, стать инструментом для полноценного и регулярного исполнения обязанностей по перечислению алиментов.

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