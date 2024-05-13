Недобросовестные алиментщики «прославятся» на всю страну

Госдума в окончательном чтении приняла закон о создании открытого реестра неплательщиков алиментов. Открытие для публичного ознакомления сведений о задолженности выплат детям после развода, должно, по мнению законодателей, стать инструментом для полноценного и регулярного исполнения обязанностей по перечислению алиментов.