Есть шоколад и худеть? Врач раскрыла главный принцип снижения веса

Некоторые продукты способны провоцировать переедание, даже если считаются полезными. Прим этом полный отказ от любимых блюд не является обязательным условием для снижения веса.
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