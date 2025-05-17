В Венгрии назвали условие для урегулирования на Украине

Орбан допустил урегулирование на Украине только после встречи Путина и Трампа Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, при каких обстоятельствах может появиться соглашение по урегулированию конфликта на Украине.
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