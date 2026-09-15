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Регионы России

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Жёсткие правила перевозки пауэрбанков в ручной клади ужесточаются с 2026 года

Жёсткие правила перевозки пауэрбанков в ручной клади ужесточаются с 2026 года

С сентября 2026 года международные стандарты на провоз литий-ионных аккумуляторов в авиации становятся жёстче, что вызвало массовые конфискации пауэрбанков на досмотре в аэропортах.

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