37-летний житель Петрозаводска купил у мошенников несуществующий снегоход

Очередной жертвой мобильных мошенников стал 37-летний предприниматель из Петрозаводска. Как рассказали в МВД Карелии, ещё летом мужчина в сети нашёл рекламу интернет-магазина, специализирующегося на продаже снегоходов и мотовездеходов.