37-летний житель Петрозаводска купил у мошенников несуществующий снегоход

Очередной жертвой мобильных мошенников стал 37-летний предприниматель из Петрозаводска. Как рассказали в МВД Карелии, ещё летом мужчина в сети нашёл рекламу интернет-магазина, специализирующегося на продаже снегоходов и мотовездеходов.
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