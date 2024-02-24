Становятся агрессивнее и глупее: сколько времени в день детям безопасно пользоваться гаджетами

Пристрастие к гаджетам может негативно сказаться на интеллекте и воспитании детей. К такому выводу после продолжительного исследования пришли ученые Кентерберийского университета в Новой Зеландии совместно с коллегами из Калифорнийского университета США.
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