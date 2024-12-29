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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тренер-легионер должен что-то привносить. Видим ли мы такое в России? Таких, как Абаскаль, миллион. Есть Гаттузо, Пирло, это – фигуры, личности». Парфенов об иностранных тренерах

– Как вы относитесь к иностранным тренерам в России? – Это вопрос отношения и доверия к тренерам. С нашими тренерами можно так себя вести, а с иностранцами так себя не ведут.

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