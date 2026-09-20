Русские уезжают в Беларусь: "Дома скупают по цене обеда в кафе". В чём подвох?

Автор: Ольга АнтоноваЛукашенко предлагает согражданам приобретать избы в глубинке. В стране развиваются агрогородки и крупные села у магистралей.
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очередной бред лукашки
Жил в Беларуси 9 лет. Нечаянно уехал и по обстоятельствам не вернулся. Люди там очень хорошие. Умеют грамотно работать. Дал работу, сделают. У меня в подчинении было 72 человека. Прекрасно и честно делали свою работу. У нас были сложные объекты. Мне дали кличку МОНТАЖНИК ОТ БОГА. Такие имена не каждому дают. Имел там квартиру, но уволился и уехал я оттуда в Россию по семейным обстоятельствам в звании главного инженера с зарплаты 350 +40%. А в России меня приняли на работу техником электриком.Зарплата 128,00 рублей в месяц. Разницу ощущаете? больше 32 лет прошло с тех пор, но белорусов уважаю и помню как настоящих друзей и товарищей.
Только оин раз был в Белоруссии - И С ТЕХ ПОР ЛЮБЛЮ БЕЛОРУССИЮ И ОЧЕНЬ УВАЖАЮ БЕЛОРУСОВ! У них даже в лесу ЧИСТО И СВЕТЛО!! ХРАНИ ГОСПОДЬ БЕЛОРУССИЮ И БЕЛОРУСОВ!!
Где родился- там и пригодился. Сидим на попе ровно.
При покупке жилья в Белоруссии,риэлто остается без дохода,вот и выдает такие перлы.
едут - потому что там фактически сохранились законы Советского Союза и есть стабильность во всем!
Батька - двуликий Янус и полагаться на него нельзя, работает на 2 фронта
"Работать мне негде, не на заводе же."!!!! Вот она реальная действительность. "Деньгав" хоцца, а вот горбатиться ну ни как!! По что же Вы так обиделись на тех кто трудится на заводах и фабриках РФ?? Они что рабы??