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Русские уезжают в Беларусь: "Дома скупают по цене обеда в кафе". В чём подвох?

Русские уезжают в Беларусь: "Дома скупают по цене обеда в кафе". В чём подвох?

Автор: Ольга АнтоноваЛукашенко предлагает согражданам приобретать избы в глубинке. В стране развиваются агрогородки и крупные села у магистралей.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вальтер Юпитерский
Вальтер Юпитерский

Жил в Беларуси 9 лет. Нечаянно уехал и по обстоятельствам не вернулся. Люди там очень хорошие. Умеют грамотно работать. Дал работу, сделают. У меня в подчинении было 72 человека. Прекрасно и честно делали свою работу. У нас были сложные объекты. Мне дали кличку МОНТАЖНИК ОТ БОГА. Такие имена не каждому дают. Имел там квартиру, но уволился и уехал я оттуда в Россию по семейным обстоятельствам в звании главного инженера с зарплаты 350 +40%. А в России меня приняли на работу техником электриком.Зарплата 128,00 рублей в месяц. Разницу ощущаете? больше 32 лет прошло с тех пор, но белорусов уважаю и помню как настоящих друзей и товарищей.

Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcev

Только оин раз был в Белоруссии - И С ТЕХ  ПОР ЛЮБЛЮ БЕЛОРУССИЮ И ОЧЕНЬ УВАЖАЮ БЕЛОРУСОВ!     У них  даже в лесу ЧИСТО И СВЕТЛО!!  ХРАНИ ГОСПОДЬ БЕЛОРУССИЮ И БЕЛОРУСОВ!!

Профиль пользователя александр петров
александр петров

"Работать мне негде, не на заводе же."!!!! Вот она реальная действительность. "Деньгав" хоцца, а вот горбатиться ну ни как!! По что же Вы так обиделись на тех кто трудится на заводах и фабриках РФ?? Они что рабы??