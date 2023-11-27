Благодаря действиям сахалинского бизнес-омбудсмена Андрея Коваленко выявлено нарушение Закона о конкуренции

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрею Коваленко в конце 2022 года обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, с вопросом о признании недействительным открытого конкурса в электронной форме, проведенного департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмский городской округ».
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