Toyota выходит на рынок EREV: производство стартует в 2027 году

Японская компания рассчитывает быстро нарастить выпуск автомобилей с увеличенным запасом хода Toyota планирует впервые запустить производство гибридных автомобилей с увеличенным запасом хода (EREV) в Китае.
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