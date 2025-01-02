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Евролига. «Жальгирис» – «Олимпиакос», «Баскония» сыграет с «Црвеной Звездой» и другие матчи

Литовский «Жальгирис» примет греческий «Олимпиакос», испанская Баскония» сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

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