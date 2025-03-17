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Царьград

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Бюджет Москвы 2024: Доля выросла до 21,1%, дефицит - 21,6 млрд рублей

Бюджет Москвы 2024: Доля выросла до 21,1%, дефицит - 21,6 млрд рублей

В 2024 году доля Москвы в консолидированном бюджете российских регионов увеличилась до 21,1% по доходам и 21% по расходам.

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