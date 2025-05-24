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Эксперт назвал путь для решения проблем в отношениях между Арменией и Россией

Эксперт назвал путь для решения проблем в отношениях между Арменией и Россией

Глава НИИРК Гасумянов считает, что Армения для России — союзническое, дружественное государство.В отношениях между Арменией и Россией есть проблемы, но их можно решить с помощью диалога, считает Владислав Гасумянов, директор Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК).

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