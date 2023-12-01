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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Логан Сарджент о самом ярком моменте сезона: «Квалификация к Гран-при Лас-Вегаса, определенно»

Пилот «Уильямса», рассказывая о трудностях, с которыми столкнулся, в первую очередь выделил необходимость постоянно держать уровень и не позволять себе даже немного расслабляться – в отличие от того, что гонщики могут позволить себе в младших сериях.

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