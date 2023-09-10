Интриги больше нет. Стало понятно почему Путин и Си пропустили саммит G20

Лично мне больше нравится оригинальное высказывание Князя А.М. Белосельского которое Чехов лишь слегка изменил под своё произведение. Ну а если встречи Си и ВВП не было, то тем хуже для западных СМИ, которыми я пользуюсь. Они сами же на себя страху нагнали, сами же и испугались. Это их проблемы, а не мои.

Александр Симаков

Чехов ничего не менял под своё произведение, он эту фразу написал в письме брату Александру. Что касается "оригинального высказывания" князя А.М. Белосельского, то не могли бы вы предоставить ссылочку на произведение, где он это написал? Ну а если встречи Пути и Си не было, то тем хуже для Вас. Во-первых, Вы не автор текста, а просто скопировали его их западных СМИ? А во-вторых, прежде чем что-то копировать, надо убедиться в достоверности фактов. Не хотите ли написать опровержение того, что встречи Путина и Си не было, а Вас ввели в заблуждение западные СМИ?