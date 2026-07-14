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Metro Москва

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"Два месяца на лекарствах": душераздирающие подробности ухода Галины Куклевой

"Два месяца на лекарствах": душераздирающие подробности ухода Галины Куклевой

Имя Галины Куклевой знал весь мир, её портреты украшали обложки мировых журналов. Чем занималась биатлонистка после завершения спортивной карьеры, как боролась с раком и какой талисман положат ей в гроб – в материале Metro.

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