Социальные пенсии в РФ планируют повысить с апреля на 14,75 процентов

Их средний размер к концу года достигнет 15 с половиной тысяч рублей Депутат Госдумы от Единой России Никита Чаплин сообщил, что с апреля 2025 года в России планируется очередная индексация социальных пенсий.
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