Правящая партия Молдавии добилась успеха в обворовывании народа – бывший премьер Муравский

Бывший премьер-министр Молдавии Александр Муравский заявил, что правящая партия страны «Действие и солидарность» (ПДС) добилась успеха в обогащении за счет государства и обворовывании народа, а не в обещанных реформах.
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