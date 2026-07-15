НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

78 подписчиков

Правящая партия Молдавии добилась успеха в обворовывании народа – бывший премьер Муравский

Правящая партия Молдавии добилась успеха в обворовывании народа – бывший премьер Муравский

Бывший премьер-министр Молдавии Александр Муравский заявил, что правящая партия страны «Действие и солидарность» (ПДС) добилась успеха в обогащении за счет государства и обворовывании народа, а не в обещанных реформах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии