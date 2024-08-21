Азербайджанский визит Путина: РФ обеспечивает южные рубежи и продвигает коридоры на Юг

18 – 19 августа с двухдневным государственным визитом в Азербайджане побывал Владимир Путин, который провёл переговоры с Ильхамом Алиевым в целях обеспечения дальнейшего развития геостратегического маршрута «Север – Юг», недопущения появления антироссийского военно-политического альянса в Закавказье и Центральной Азии, предотвращения эскалации и нового полномасштабного конфликта с Арменией, чего как раз в последнее время добивается Запад.