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Закон, порядок, государство

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Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Контроль поражения целей и передачу координат местоположения украинских боевиков осуществляли военнослужащие расчёта беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения группировки.

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