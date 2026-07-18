Мошенник орал и требовал видео: на Урале 17-летнего подростка обвинили в диверсии на железной дороге

Комсомольская правда | Екатеринбург Мошенник требовал с подростка видео. Фото: пресс-служба СК России В Свердловской области 17-летнего подростка обвиняют в диверсии на железной дороге (пункт «а» части 2 статьи 281 УК РФ).
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