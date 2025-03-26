СтарХит: актриса Кристина Асмус и Илья Бурец расстались

Актриса Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец расстались. Об этом сообщает издание "СтарХит". Инсайдер из окружения знаменитостей рассказал, что Кристина Асмус и Илья Бурец разошлись несколько недель назад "на дружеской ноте".