СтарХит: актриса Кристина Асмус и Илья Бурец расстались

Актриса Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец расстались. Об этом сообщает издание "СтарХит". Инсайдер из окружения знаменитостей рассказал, что Кристина Асмус и Илья Бурец разошлись несколько недель назад "на дружеской ноте".
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