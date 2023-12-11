Два пирса для байдарок обустроили на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы в «Парке Яуза»

На северо-востоке Москвы продолжается реализация уникального проекта — создание «Парка Яуза». В этом году на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы был завершен I этап работ по благоустройству территории.
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