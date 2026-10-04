Отдание Воздвижения и Кондрат да Ипат: главные запреты 4 октября

Двойной праздник 4 октября: почему нельзя лениться, есть до заката и носить чужие вещи.В воскресенье, 4 октября 2026 года, Православная Церковь совершает Отдание праздника Воздвижения Креста Господня, а также чтит память апостола от семидесяти Кодрата Афинского и священномученика Ипатия, епископа Ефесского.
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