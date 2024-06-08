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«Ни с кем»: Захарова заявила, что РФ не отказывалась от диалога с ядерными державами

«Ни с кем»: Захарова заявила, что РФ не отказывалась от диалога с ядерными державами

Россия никогда не отказывалась от обмена мнениями, диалога с другими ядерными державами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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