«Ни с кем»: Захарова заявила, что РФ не отказывалась от диалога с ядерными державами

Россия никогда не отказывалась от обмена мнениями, диалога с другими ядерными державами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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