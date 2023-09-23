Лучшие поздравления в День осеннего равноденствия 23 сентября Елена ГалицкаяКаждый год 22 или 23 сентября наступает День осеннего равноденствия, момент, когда день и ночь становятся равными по продолжительности.
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