Танкисты группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские и минометные расчеты украинских террористических формирований в приграничных районах Белгородской области

Танкисты выдвинулись на огневую позицию и совершили выстрел на расстоянии в 9 километров от цели. .
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