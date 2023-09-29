Посол Польши обвинил Канаду в «историческом невежестве»

Варшава удовлетворена извинениями канадской стороны за дипломатический скандал с приглашением в парламент бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки, заявил посол Польши в Оттаве Витольд Дзельский.
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