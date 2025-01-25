Россиянку Дудакову уволили из UFC за удар своего тренера

Помимо Дудаковой из ростера UFC исключили еще одного россиянина Магомеда Гаджиясулова.фото: vk.com/ufcРоссиянку Викторию Дудакову, ударившую после поражения своего тренера и мужа Гасанали Гасаналиева, исключили из состава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает UFC Roster Watch.