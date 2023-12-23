Минкульту предложили жестко наказать Киркорова за «голую вечеринку» у Ивлеевой

Над поп-королем сгустились тучиФилипп Киркоров может лишиться звания народного артиста после той самой скандальной вечеринки, на которой поп-король продемонстрировал свое тело во всей красе: Филипп Бедросович засветился на "голой тусовке" в полупрозрачной кольчуге с блестками, под которой скрывалось его термобелье.