Местные и иностранные производители чипов бегут из Китая, расширяют свою деятельность во Вьетнаме

Южнокорейская компания Hana Micron, специализирующаяся на сборке, тестировании и упаковке (ATP) полупроводников, расширяет свое присутствие во Вьетнаме после того, как некоторые из ее клиентов попросили компанию перенести производство из Китая.
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