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Музыка: Как французский офицер приехал воевать за Россию, стал оперным певцом и записал песню «СВОИ» про позвращение солдата домой: Франсуа Модеме

Музыка: Как французский офицер приехал воевать за Россию, стал оперным певцом и записал песню «СВОИ» про позвращение солдата домой: Франсуа Модеме

Французский доброволец, оперный тенор и участник СВО — о новой песне «СВОИ» про возвращение домой, мариупольском подвале и о том, как стать в России своим.

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