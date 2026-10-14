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Царьград

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В Нижегородской области изнасилования сократились на 31% за 10 месяцев

В Нижегородской области изнасилования сократились на 31% за 10 месяцев

В Нижегородской области с января по октябрь зарегистрировано 46 изнасилований — на 31,3% меньше, чем за тот же период прошлого года, при этом число убийств выросло на 7% и достигло 152.

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