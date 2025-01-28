Топ-менеджер Росатома Сахаров признал вину в получении взятки почти на 33 млн

Топ-менеджер Росатома Геннадий Сахаров признал свою вину в получении взятки от генерального директора «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе в размере 32,6 миллиона рублей за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными государственной корпорации организациями.
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