Топ-менеджер Росатома Сахаров признал вину в получении взятки почти на 33 млн

Топ-менеджер Росатома Геннадий Сахаров признал свою вину в получении взятки от генерального директора «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе в размере 32,6 миллиона рублей за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными государственной корпорации организациями.