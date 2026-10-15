“Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Thursday that Ukraine will defy President Trump and resume strikes on Russian oil refineries after Moscow repeatedly broke the U.
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