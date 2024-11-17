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Царьград

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В Абхазии протестующие разожгли костры во двое администрации президента

В Абхазии протестующие разожгли костры во двое администрации президента

Протестующие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией разожгли костер у администрации президента.

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Комментарии
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Александр Макеев
Абхазские &quot;протестующие&quot;, нанятые за доллары США, загоняют абхазцев в рабы к грузинам!
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13 час.

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