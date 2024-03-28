Показана коллекционная фигурка Эйприл О'Нил из культового мультсериала «Че...

Показана коллекционная фигурка Эйприл О'Нил из культового мультсериала «Черепашки-ниндзя» 1987 годаPremium Collectibles Studio выпустит официальную коллекционную фигурку Эйприл О’Нил из знаменитого мультсериала 1987 года «Черепашки-ниндзя» в масштабе 1:4.
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