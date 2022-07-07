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В Италии парикмахерам запретили дважды мыть головы своим клиентам

В Италии парикмахерам запретили дважды мыть головы своим клиентам

Власти итальянского города Кастеназо запретили парикмахерам дважды мыть головы своим клиентам. Мэр населённого пункта Карло Губеллини пояснил данное ограничение попыткой сэкономить воду во время одной из самых сильных за последние десятилетия засух.

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