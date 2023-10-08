Как сегодня выглядят 20 актрис из бразильских сериалов, ради которых мы бросали все дела и со всех ног бежали к телевизору

В 90-е латиноамерканские новеллы приковывали к экранам телевизоров миллионы людей. Забросив все дела, мы бежали домой, чтобы на час погрузиться в волшебную атмосферу экзотических краев, искренне сопереживали героям и с нетерпением ждали хеппи-энда.