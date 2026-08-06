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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов-младший заработает 50 тысяч рублей за месяц по пробному контракту со СКА («СЭ»)

Стали известны условия пробного контракта  Игоря Ларионова-младшего со СКА. По информации «Спорт-Экспресса», за месяц 27-летний форвард заработает 50 тысяч рублей.

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