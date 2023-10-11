Синоптик Леус: ночь 11 октября в Москве стала самой холодной с начала осени

Метеостанции в Москве и Подмосковье 11 октября зафиксировали температуру воздуха ниже 0 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале назвал прошедшую ночь самой холодной с начала осени.
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