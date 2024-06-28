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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нам намекают на анонс новой JRPG серии Tales of от Bandai Namco В следующем году франшиз...

Нам намекают на анонс новой JRPG серии Tales of от Bandai Namco В следующем году франшиз...

Нам намекают на анонс новой JRPG серии Tales of от Bandai NamcoВ следующем году франшизе Tales of от японской компании Bandai Namco исполнится 30 лет, и в честь этого события мы однозначно должны получить какой-нибудь анонс.

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