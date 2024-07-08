МОСКВА, 8 июля, ФедералПресс. В рамках III Съезда международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодежи первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с молодежными лидерами из более 100 стран.
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