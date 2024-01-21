Комбинация Путина: пока Иран шлёт всем «приветы», в Кремле придумали, как успокоить ЕС.

ЦА

Цуркан Арк

Европа еще и смердит своими членами, процесс гниения не быстрый, это не убийство. А смердит ЛГБТ и трансоперациями, развалом нравственности и духовности. Когда это спадет на ноль, то никакая евродисциплина не поможет. Темные века повторяются, на подходе