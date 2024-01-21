Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комбинация Путина: пока Иран шлёт всем «приветы», в Кремле придумали, как успокоить ЕС.

Комбинация Путина: пока Иран шлёт всем «приветы», в Кремле придумали, как успокоить ЕС.

Иран начал делать всё то, что привыкла делать Америка десятилетия: лупить в белый свет как в копеечку, направо и налево, «просто потому, что может», как это любят говорить в американских фильмах.

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Комментарии
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ЦА
Цуркан Арк
Европа еще и смердит своими членами, процесс гниения не быстрый, это не убийство. А смердит ЛГБТ и трансоперациями, развалом нравственности и духовности. Когда это спадет на ноль, то никакая евродисциплина не поможет. Темные века повторяются, на подходе
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1 д.
Андрей nirVAna
CCCР самопожертвовался , давая рост другому уровню , а Европа из корыстных целей , да и не понимания главного , этим попользовалась , на чем и погорела !!!
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1 д.
Сэм Самуилович
всё ещё рукоблудишь на запад???? Смотри, ладошки не сотри! :-)
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19 час.

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