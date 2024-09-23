Правительство РФ одобрило штрафы до 4 млн рублей за пропаганду философии чайлдфри

Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за пропаганду отказа от деторождения. 23 сентября законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри получил положительный отзыв от Правительства РФ.
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