Вместо жаренных котлет и колбасы готовлю вкусные мясные запеканки: рассказываю как

Такие запеканки я готовлю в последнее время часто по двум причинам: во-первых, потому что стала стараться готовить меньше жаренного, во-вторых, колбасу в магазинах я все чаще рассматриваю, как музейный экспонат ☺: хорошая стоит дороже смартфонов, а дешевую покупать страшно, во всяком случае часто☺ ….