Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    Всё правильно, ведь, типа нынешние коммунисты, способны на самом деле объединиться с укро-фашистами, а не с партией З...Прилепин раскрыл ...
  • Татьяна НеструеваLaurinaitiene
    Зюганов хочет создать ! жесть . пусть этот бестолковый пустой старикашка .едет на дачу картошку сажать .Прилепин предложи...
  • Николай Овчинников
    Без вакцинации никого не выпускать за границу. Прибывших из-за границы с самолета сразу в автобус и в изолятор. Побыв...Путин уравнял шан...

Власти ЯНАО отменили ограничение для родителей дошкольников

Власти ЯНАО отменили ограничение для родителей дошкольников

Медицинские справки для посещения садика нужны только после болезни Глава государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый заявил о незаконности требовать медицинские справки после отсутствия детей в садике по семейным обстоятельствам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх