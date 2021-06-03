Власти ЯНАО отменили ограничение для родителей дошкольников

Медицинские справки для посещения садика нужны только после болезни Глава государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый заявил о незаконности требовать медицинские справки после отсутствия детей в садике по семейным обстоятельствам.
Медицинские справки для посещения садика нужны только после болезни Глава государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый заявил о незаконности требовать медицинские справки после отсутствия детей в садике по семейным обстоятельствам.
Свежие комментарии