Injury Prevention: большинство видов спорта не связаны с риском травм

Ученые из Университета Бата выяснили, что риск серьезных травм, связанных с большинством видов спорта и физических упражнений, в том числе и традиционно считаемых опасными (езда на велосипеде) чрезвычайно мал.
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